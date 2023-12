Venerdì 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata, si svolgeranno i tradizionali Mercatini di Natale Solidale al castello di Montegibbio. Un’iniziativa nata nel 2016 da un idea di Alfredo Toni, assieme all’impegno dei volontari del Circolo Boschetti e della Parrocchia di San Pietro che nel corso delle edizioni è cresciuta e si è sviluppata.

La giornata è dedicata al sociale infatti le associazioni del territorio avranno la possibilità di farsi conoscere e di poter raccogliere fondi con la vendita di prodotti homemade. Un evento creato inoltre per dare la possibilità di visitare le sale del castello che è aperto solamente in giornate speciali.

Quest’anno il ricavato della giornata del Circolo Boschetti e della Parrocchia verrà donato all’orfanotrofio Casa della Divina Provvidenza per le giovani in Ayos Camerun, per poterlo festeggiare tutti insieme un sereno Natale.

Un ricco programma enogastronomico e musicale, con tante attività e laboratori per grandi e piccini. Mercatini dell’artigianato e di prodotti gastronomici, musiche, balli, Babbo Natale, polenta e frittelle tutto ciò che scalda il cuore.