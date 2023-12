Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro tecnico programmato nelle scorse settimane tra Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casalecchio di Reno, Paolo Nanni, il Sindaco del Comune di Zola Predosa, Davide Dall’Omo ed il Sindaco del comune di Valsamoggia, Daniele Ruscigno.

L’oggetto dell’incontro riguarda la strada statale 569 “di Vignola” rientrata nelle competenze di Anas ad aprile 2021, dove vengono eseguiti periodicamente i lavori di asfaltatura e ripasso della segnaletica orizzontale.

Durante la riunione, di natura tecnica, sono state vagliate le ipotesi da attuare, in piena sinergia istituzionale, per aumentare gli standard di sicurezza dell’arteria. Tra queste quelle relative ad interventi strutturali del lungo periodo, ovvero quelli riconducibili alle possibili azioni di deterrenza e mitigazione del breve e medio periodo (come, ad esempio, dispositivi di rilevazione velocità e autovelox).