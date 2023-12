In occasione della sessione di Laurea di giovedì 7 dicembre del Corso di Laurea in Infermieristica, con sede a Reggio Emilia, sono stati assegnati a nove studenti e studentesse del corso i premi di studio promossi da tre aziende del territorio: l’Ospedale di Sassuolo, la Cooperativa sociale Gulliver e la Casa di Cura Privata Polispecialistica Villa Verde.

I premi di studio, del valore di 1.400 euro ognuno, sono stati erogati grazie a tre bandi rivolti a studenti e studentesse e laureandi/e iscritti nell’A.A. 2022/2023 al terzo anno del corso di laurea triennale in Infermieristica, con l’intento di offrire una qualificante esperienza professionale di un mese, nella struttura promotrice del bando, al fine di completare il loro percorso formativo e agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

Gli studenti e studentesse premiati con un tirocinio all’Ospedale di Sassuolo sono Erika Lelli, Sara Brambilla, Gaia Bartoli e Federica Laera.

I due premi di studio di Villa Verde sono andati a Giulia Farri e Marco Meschieri. Le borse di studio sono istituite e dedicate alla memoria del Prof. Guido Franzini, reggiano che nel 1957 è stato tra i fondatori della Casa di Cura Villa Verde. É stato senatore della Repubblica e fondatore dell’Avis comunale di Reggio Emilia. A lui è dedicata la Fondazione Guido Franzini Onlus, un’associazione senza fini di lucro che, grazie ai medici ed infermieri di Villa Verde, cura gratuitamente persone in difficoltà economica e sociale.

I tre premi della cooperativa Gulliver – Aude Pacchioni alla memoria sono andati a Daniele Subazzoli del corso di Infermieristica di Reggio Emilia e a due studenti del corso di infermieristica di Modena, non partecipanti alla cerimonia di laurea reggiana: Francesco Greco e Ikram Mabchoure. Aude Pacchioni è stata consigliera comunale a Modena nel ’56 e riconfermata ininterrottamente fino al 1985, contribuendo alla nascita del modello emiliano di welfare: per un decennio nella carica di assessore alla Sanità e ai Servizi sociali – dando vita tra l’altro al primo asilo nido della città, nel 1969 – poi con le deleghe al Bilancio e al Patrimonio. Dopo aver presieduto l’Ente ospedaliero di Modena negli anni ’70, dal 1986 è stata alla guida dell’Azienda per il Diritto allo studio e successivamente dell’Opera Pia “Casa di riposo”.

“Mi congratulo a nome del consiglio di corso con gli studenti vincitori che grazie alla loro preparazione e al loro curriculum sono riusciti a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Un ringraziamento agli enti promotori che hanno voluto valorizzare con queste borse di studio l’eccellenza all’interno del percorso formativo di infermieritistica” – commenta il Presidente del Corso Prof. Stefano Luminari.

Il Corso di Studi in Infermieristica forma professionisti infermieri responsabili della gestione, in autonomia e/o in integrazione con altri professionisti sanitari, dell’assistenza generale infermieristica, verso persone di tutte le età ed in tutte le fasi della vita. L’infermiere svolge funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione attraverso attività di tipo tecnico-gestuale, comunicativo-relazionale, di educazione terapeutica, pensiero critico e diagnostico.