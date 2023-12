La vaccinazione anti-Covid nella dose di richiamo è consigliata per tutta la popolazione over 12 anni ed è fortemente raccomandata alle persone considerate fragili perché portatrici di patologie croniche e a quelle rientranti nella fascia di età over 60.

Nel ricordare che il vaccino è disponibile e gratuito per l’intera popolazione, l’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia organizza open day in ogni distretto della provincia.

“Invitiamo alla vaccinazione anche in vista delle occasioni di socialità che le imminenti festività porteranno. Vaccinarsi adesso significa avere garantita la copertura entro due settimane, un periodo adeguato ad affrontare con serenità gli incontri conviviali con familiari e amici e frequentare luoghi affollati” spiega Emanuela Bedeschi, Direttrice del Dipartimento di Salute pubblica.

Agli open day in programma dall’11 al 16 dicembre negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica si accede senza prenotazione e si potrà chiedere di ricevere anche la vaccinazione antinfluenzale:

Al di fuori degli open day è possibile vaccinarsi: