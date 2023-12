Come noto, per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, il D.L. 123/2023, cosiddetto Decreto Caivano, ha disciplinato ulteriormente la materia delle misure di prevenzione personali, estendendone l’applicazione a soggetti minori di anni diciotto che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età verso i quali è attribuibile una pericolosità sociale concreta ed attuale.

All’esito dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, il Questore di Modena ha emesso la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, notificata nei giorni scorsi, nei confronti di sei minorenni residenti nel territorio modenese.

Si tratta di due 17enni, di nazionalità tunisina e pakistana, coinvolti il 25 settembre scorso in una rissa tra minori; di tre cittadini italiani, un 14enne e due 16enni, indagati per una rapina in danno di minore, avvenuta l’8 novembre scorso in via Molza, e di un 15enne, cittadino tunisino, indagato per una tentata rapina in concorso perpetrata l’8 novembre u.sc. in via Gallucci. Nei confronti di quest’ultimo il Questore ha disposto anche il provvedimento del Divieto di accesso agli esercizi pubblici.