I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Imola, nel primo pomeriggio di martedì 28 novembre, hanno denunciato un 28enne di origine romena, residente in provincia di Ferrara, coniugato, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato del furto aggravato in esercizio commerciale.

E’ successo verso le ore 13:30 quando un addetto alla vigilanza del supermercato Ipercoop del centro commerciale Leonardo, ha contattato la Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ed ha riferito di aver fermato una persona, la quale aveva commesso poco prima un furto di prodotti cosmetici. I militari, prontamente intervenuti, hanno identificato l’autore del furto e restituita la refurtiva al legittimo proprietario, del valore commerciale pari a euro 612 circa. Il 28enne, dopo le formalità di rito, ha lasciato gli uffici della Compagnia Carabinieri di Imola, riferendo ai militari che si sarebbe recato alla stazione ferroviaria per far rientro nella sua abitazione nel ferrarese.

Versione che i militari non hanno creduto, infatti verso le successive 17 circa, lo hanno seguito e fermato a bordo di un’utilitaria nel tentativo di uscire dallo stallo di un parcheggio del centro commerciale Leonardo. All’interno della stessa i militari hanno rinvenuto sulla pedana anteriore del lato passeggero, numerosissime confezioni (n.74 di marca Loreal e Nivea del valore commerciale di euro 1500) integre di cosmetici per la cura della persona per le quali l’uomo, messo davanti alle sue responsabilità, senza alcun indugio, ha riferito di averle rubate in mattinata presso il supermercato Conad di Forlimpopoli (FC).