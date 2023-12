Procede positivamente il ripristino graduale dei servizi in seguito al blocco informatico causato dall’attacco hacker dei giorni scorsi.

Già dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre, è ripresa l’esecuzione delle mammografie di screening in tutte le sedi della provincia; dunque le donne che hanno un appuntamento programmato per la mattina di sabato 9 dicembre possono recarsi nella sede indicata sulla lettera di invito. Gli appuntamenti per lo screening mammografico sospesi nelle scorse giornate saranno riprogrammati il prima possibile: sarà l’Azienda USL a contattare direttamente le donne comunicando la data del nuovo appuntamento.

Per quanto riguarda le prestazioni di laboratorio, il progressivo ripristino dell’attività prosegue con l’ampliamento dei criteri d’accesso e delle sedi di prelievo, coprendo così l’intero territorio provinciale: sabato 9 dicembre potranno accedere ai sette Punti prelievi dei Comuni capodistretto, ovvero i Punti prelievi di Mirandola, Carpi, Modena (via Minutara), Vignola, Castelfranco Emilia, Sassuolo e Pavullo, anche le persone in possesso di richieste con codice di priorità B, che si vanno ad aggiungere alle urgenze U e alle donne in gravidanza.

Proseguono anche i prelievi necessari alla terapia anticoagulante orale (TAO), nei Punti prelievi della provincia che abitualmente eseguono questa attività: in particolare lunedì 11 dicembre potranno accedere i pazienti TAO che hanno il prelievo programmato per quella giornata e chi aveva il prelievo programmato per lo scorso venerdì 1° dicembre e lunedì 4 dicembre.

È ripresa anche l’attività di citologia urinaria: le persone con appuntamento già fissato per le giornate da oggi in poi per l’esame citologico delle urine potranno consegnare i campioni al Punto prelievi su cui hanno prenotato.

Il resto dell’attività dei Punti prelievi resta sospeso. Si ricorda che domani, venerdì 8 dicembre, l’attività di tutti i Punti prelievi sarà sospesa per festività.

Tutti gli aggiornamenti sui servizi attivi sono disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/attacco-hacker-aziende-sanitarie-modena.

Tutto il personale delle Aziende sanitarie modenesi è impegnato a limitare al minimo i disagi per l’utenza. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione e si rinnova l’invito a seguire sui portali delle Aziende, in particolare www.ausl.mo.it e www.aou.mo.it, gli aggiornamenti costanti sui servizi e le attività sanitarie.

Si rinnova l’indicazione ad utilizzare responsabilmente il Pronto soccorso e i servizi di emergenza. È inoltre fondamentale presentarsi alle visite con l’impegnativa (promemoria cartaceo dell’appuntamento), la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento valido (tutte le informazioni sui siti delle aziende).