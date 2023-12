Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, percorrere il Ramo Verde, la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli ed entrare in autostrada alla stazione di Bologna Casalecchio.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, nelle due notti di lunedì 11 e martedì 12 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, di Sasso Marconi, sulla stessa A1, o di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.