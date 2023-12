Proseguono gli appuntamenti natalizi, organizzati dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ProLoco, Sgp Carpi, GpEventi, Comitato Commercianti Centro Storico e le tante associazioni del territorio.

Domani, sabato 9 dicembre per tutto il giorno, in piazza Garibaldi inizia la due giorni di “Natale con Gusto” che porterà con se, domenica, la seconda edizione del “Sassolina Day”, con gli stand di una selezione di produttori che vanno dal Parmigiano Reggiano con varie stagionature, l’immancabile aceto balsamico tradizionale, il meglio della pasticceria modenese, funghi del bosco e tartufi, miele, sottaceti e altre prelibatezze. Protagonista, sempre in piazza Garibaldi, inoltre, il Bensone più lungo del mondo: almeno una trentina di metri di uno dei nostri migliori dolci del territorio ad opera dell’Associazione Forum UTE.

Al villaggio di Babbo Natale, aperto tutti i giorni assieme al Presepe in piazzale Roverella, il Laboratorio Natalizio con materiali di riciclo.