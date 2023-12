Queste le dichiarazioni della conferenza di vigilia prima della partenza per Cagliari da parte dell’allenatore neroverde:

“La partita di domani è sicuramente una partita difficile e al tempo stesso una partita molto importante, uno scontro diretto come da qui alle prossime partite. Come tale dobbiamo affrontarla con il massimo della determinazione sapendo che il Cagliari fa le sue fortune in casa. Non sarà una partita sempre pulita ma sarà una partita tra virgolette sporca, dovremmo dunque mostrarci all’altezza in un campo che non è tra i migliori per noi. Il Cagliari è una squadra che ha caratteristiche fastidiose per noi perché hanno velocità nelle ripartenze e gente molto capace di testa. Ci stiamo preparando per limitarli nelle loro situazioni importanti”.

Riferendosi all’ultima sconfitta casalinga della sua squadra contro la Roma, Dionisi ha dichiarato:

“È stata una sconfitta che ci lascia l’amaro in bocca perché non la meritavamo. Siamo rimasti in 10 Troppo presto per riuscire a tenere il risultato considerando che è stata una partita fatta molto bene fin quando eravamo in 11. Purtroppo non siamo riusciti a muovere la classifica e quello era il nostro obiettivo”.

Sugli assenti domani (lunedì) a Cagliari:

“Mancheranno Boloca è Berardi però pazienza, sapevamo che il rischio era dietro l’angolo essendo Domenico andato in campo diffidato. Blocca ha commesso quell’ingenuità e andiamo dunque a Cagliari senza di loro. Andiamo con altri giocatori che sicuramente metteranno tutto quello che hanno dentro la partita”.

Un collega ha chiesto al mister il suo parere su Volpato:

“Volpato è cresciuto e sicuramente troverà sempre più spazio. Peccato essere rimasti in dieci perché le scelte che ho fatto nella partita precedente sono scelte che non hai avrei fatto in undici. Volpato è rimasto escluso l’ultima volta per questo, in quanto dovevamo difenderci più che attaccare nell’ultima partita. Chiaramente io non alleno solo Volpato ma alleno il Sassuolo e devo quindi cercare sempre il giusto equilibrio in campo”.

Alla domanda sui suoi obiettivi al momento, così ha risposto Dionisi:

“Come ho già detto tante volte io mi pongo obiettivi a breve termine pur sapendo che per me a breve termine vuol dire la partita della settimana, l’unico obiettivo ad oggi per me è il Cagliari. Detto questo come squadra sappiamo qual è il nostro obiettivo ovvero arrivare ai 40 punti prima possibile”.

Claudio Corrado