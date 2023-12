Il Natale si avvicina sempre più, ed aumenta la proposta di eventi in Appennino e a Castelnovo Monti. Giovedì 14 dicembre, dalle 19.45 al Teatro Bismantova tornano le proiezioni del Festival di cinema, filosofia e scienza Giano. Attraverso la proiezione di un grande classico, L’orso di Jean-Jacques Annaud (1988), si parlerà del tema “uomini e animali: quali diritti?”. Interverranno per discuterne alla fine della proiezione Marco Salucci (filosofo e membro del comitato scientifico del Festival Giano), Matteo Galletti (filosofo) e Massimo Zamboni (scrittore e compositore, nonché membro dei Cccp). L’orso è una favola ecologica raccontata dal punto di vista di un animale, che ha lo scopo di mostrare come in natura non esistano assassinio e vendetta, e che la cattiveria è spesso portata per mano dall’essere umano.

Sempre al Teatro Bismantova, venerdì 15 dicembre alle ore 21 prosegue la stagione di spettacoli 2023/24, con “La nostra storia – 40 anni di vacanze romane”, un recital – concerto con Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale (Claudio Del Signore alla tastiera e Riccardo Cherubini alla chitarra). Marrale è stato cofondatore dei Matia Bazar, e ne ha seguito l’iperbole fino alla metà degli anni ’90. Silvia Mezzanotte invece ne è stata la vocalist tra il 1999 e il 2016. I Matia Bazar sono una band che nella storia della musica italiana ha lasciato un’impronta per la capacità di essere innovativi ma entrare comunque puntualmente nel cuore degli appassionati con grandi successi. Per informazioni: Teatro Bismantova 0522 611876, 348 8570060.

Domenica 17 dicembre dalle ore 15 appuntamento con Il Natale in Centro Storico: ci saranno la merenda per grandi e piccini, si potranno cercare gli gnomi sparsi per il centro storici, e si potrà portare la propria lettera a Babbo Natale.

Da domenica 17 dicembre e fino a domenica 28 gennaio 2024 al Centro Laudato Sì, alla Pietra di Bismantova, sarà ospitata la mostra “Natività a Betlemme di Giudea” con le terrecotte d’arte di Angela Tripi. L’inaugurazione sarà alle ore 15.30, ed a seguire sarà visitabile il 23 e 26 dicembre dalle ore 14 alle 17, il 30 dicembre dalle 10 alle 17, il 1 gennaio dalle 14 alle 17, dal 6 al 28 gennaio ogni sabato e domenica dalle 10 alle 17 (Info: gruppostoricoilmelograno@gmail.com). Angela Tripi crea presepi che viaggiano in tutto il mondo come messaggeri di arte e tradizioni, modella statuine artistiche in terracotta e stoffa che rappresentano una panoramica affascinante nel mondo dei costumi antichi. I personaggi dai volti intensi ed espressivi sono tutti pezzi unici creati con grande senso artistico.

Ancora domenica, 17 dicembre, in serata alla Chiesa della Resurrezione (ore 21) torna l’atteso Concerto di Natale, in cui si esibiranno in musiche e canti della tradizione e non solo il Coro Bismantova, il Coro Piccolo Sistina, il Coro dell’Unità Pastorale, il Coro Lunae Cantores, il gruppo musicale “La Scintilla” dell’Istituto Musicale Peri-Merulo e la Banda Musicale di Felina. Ingresso ad offerta libera.