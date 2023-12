Dopo il grande successo della prima parte estiva, il tour riprende con nuovi appuntamenti nei principali teatri d’Italia, tra i quali il Teatro EuropAuditorium di Bologna, dove giovedì 14 dicembre alle ore 21, andrà in scena “Lo strano incontro” di Panariello vs Masini.

Due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni!

Tel: 051.372540 | E-mail: stampa@teatroeuropa.it www.teatroeuropa.it