Un morto e tre feriti. E’ questo il bilancio del terribile incidente avvenuto oggi intorno alle 13:00 sulla Provinciale 20 a San Pietro in Casale. Per cause in corso di accertamento, un’ambulanza con quattro persone a bordo dirette all’Ospedale di Bentivoglio è andata fuori strada.

Sul mezzo, oltre a due operatori, viaggiavano due donne: una 57enne è morta a seguito delle ferite riportate nello schianto, mentre in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore di Bologna è stata ricoverata una donna di 30 anni. Sempre al Maggiore, con codice di media gravità, sono stati trasportati una ragazza di 26 anni ed un ragazzo di 23.

La donna deceduta, soccorsa in condizioni gravissime, è morta durante il trasporto all’ospedale di Bentivoglio; pare stesse accompagnato la figlia disabile ad una visita medica. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.