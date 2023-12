Si è svolto presso lo Sporting Club Sassuolo, per il ponte dell’Immacolata, il Master conclusivo del circuito FIT Lab 3.11 organizzato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel che ha visto impegnati gli 8 giocatori della categoria open maschile e i 3 quad di tennis in carrozzina, qualificati dalle varie tappe regionali sparse per tutta Italia. E’ prestigioso per lo Sporting Club Sassuolo e per la Città di Sassuolo far parte di questo circuito, che ha ottenuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Rotary Club.

Il sodalizio sassolese ha ottenuto questo traguardo grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori d’Italia, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici.

I protagonisti di questo Master sono stati: Mario Cabras, dalla Sardegna testa di serie numero 1 del seeding, il portacolori proprio del nostro territorio, Bruno Carlucci, di Albinea, dalla Lombardia Paolo Cancelli e Dario Benazzi, Salvatore Vasta dalla Sicilia, poi il toscano Pasquale Greco, Luca Paiardi dal Piemonte e il veneto Manuel Zorzetto. Per l’altra categoria erano presenti Alfredo Di Cosmo, Vincenzo Troilo e Massimo Girardello: i tre atleti si sono sfidati anch’essi in un girone all’italiana nella sola giornata di venerdì 8 dicembre per eleggere il campione 2023.

Già giovedì 7 dicembre nel primo pomeriggio, gli undici tennisti si sono allenati presso il circolo di Via Vandelli che per questa manifestazione ha messo a disposizione i campi sintetici in Bolltex. Sempre nel pomeriggio di giovedì il Giudice Arbitro del torneo, il Signor Andrea Rinaldi, insieme ai Responsabili Tecnici della FITP Giancarlo Bonasia e Gianluca Vignali, ha compilato i due gironi da quattro giocatori ciascuno, tenendo presente le teste di serie. Da venerdì 8 dicembre al via le partite: il girone quad ha visto primeggiare il milanese Alfredo Di Cosmo che ha vinto in due set entrambi i match, conquistando così il titolo 2023 di categoria; secondo posto per Vincenzo Troilo e terzo classificato Massimo Girardello.

Nella categoria open, dopo la prima fase e le semifinali incrociate, si è giunti al gran finale domenica 10 dicembre sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo e le ultime avvincenti partite hanno decretato la classifica finale: 1° classificato Luca Paiardi; 2° classificato Bruno Carlucci; 3° classificato Salvatore Vasta; 4° classificato Pasquale Greco; 5° classificato Dario Benazzi; 6° classificato Paolo Cancelli; 7° classificato Manuel Zorzetto; 8° classificato Mario Cabras (per ritiro).

Luca Paiardi e Alfredo Di Cosmo hanno conquistato così il titolo 2023 di FIT Lab 3.11, ma soprattutto proprio l’azienda ha messo in palio per i vincitori un assegno di 2.500 euro per una nuova carrozzina da tennis che sarà sicuramente utile al giocatore per i prossimi tornei nazionali ed internazionali.