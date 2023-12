Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 6:30 sulla SP40 – via Quarti angolo con via ponte Forca a Cadelbosco Sopra. Nello scontro tra un furgone e un’auto, finiti entrambi nel canale, ad avere la peggio due uomini di 51 e 22 anni, incastrati nell’abitacolo ed estratti dai Vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati in codice di massima gravità all’ospedale di Reggio Emilia. Illeso un altro uomo 46enne. Sul posto due ambulanze e due automediche, i carabinieri di Bagnolo e la Polizia Stradale di Reggio Emilia.