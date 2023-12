Ieri la Squadra Mobile di Bologna, in collaborazione con il Commissariato “Due Torri San Francesco”, ha condotto un audace intervento nella zona della Stazione Centrale, precisamente in Piazza XX Settembre, per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno colto in flagranza un cittadino nigeriano irregolare sul territorio italiano, già noto alle autorità per numerosi precedenti in materia di stupefacenti. Il sospetto individuo è stato intercettato mentre cedeva due dosi di cocaina a un acquirente italiano presso la fermata dell’autobus di Via Indipendenza.

L’operazione, frutto di giornalieri servizi in borghese nella zona, è stata organizzata in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini tramite l’app Youpol, che denunciavano ripetuti casi di spaccio nella zona.

Il modus operandi degli spacciatori di etnia nigeriana è stato confermato in questa operazione: i venditori portano indosso solo le dosi destinate alla vendita, evitando di essere scoperti con ulteriori sostanze stupefacenti o denaro contante al momento della perquisizione. Nel caso odierno, il soggetto è stato trovato in possesso di 1,03 grammi di cocaina e 60€ in contanti, provenienti dall’acquirente italiano.

Il cittadino italiano, cliente abituale dello spacciatore, è stato fermato e ha consegnato spontaneamente le due dosi di cocaina, confermando di aver fissato un appuntamento nel primo pomeriggio per un ulteriore acquisto nello stesso luogo.

Dopo la corretta identificazione del nigeriano, classe 1991, il pubblico ministero ha emesso l’ordine di trattenere il soggetto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattinata odierna.

Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti, rispondendo prontamente alle segnalazioni dei cittadini e adottando strategie mirate per garantire la sicurezza nelle aree più sensibili della città.