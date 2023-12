Ieri, 14 dicembre, il Direttore sanitario dall’Azienda USL di Bologna, Lorenzo Roti, ha presentato le proprie dimissioni, sottolineando le ragioni meramente personali e famigliari da cui è maturata la decisione. L’ultimo giorno di servizio in Azienda USL sarà il 14 gennaio.

Il Direttore generale, Paolo Bordon, lo ringrazia per l’importante lavoro svolto dall’ottobre 2020, nonché per la sua professionalità e le competenze messe a servizio dell’Azienda a partire dalla seconda ondata covid in diversi ambiti: dalla gestione dei posti letto ospedalieri, allo sviluppo della campagna vaccinale anticovid, al potenziamento dei servizi territoriali, degli screening oncologici, fino all’avvio dei primi Centri Assistenza e Urgenza del territorio bolognese.

“Sono grato e riconoscente a tutti i professionisti dell’Azienda USL di Bologna con cui ho collaborato in questi tre anni, insieme ai quali abbiamo raggiunto importanti risultati di performance sanitaria confermati anche dal sistema di valutazione regionale” commenta Lorenzo Roti, Direttore sanitario.

Contestualmente a queste dimissioni, il Direttore generale Paolo Bordon ha designato attraverso delibera aziendale il successore di Lorenzo Roti che, a partire dalla seconda metà di gennaio, avrà il ruolo di Direttore sanitario dell’Azienda USL di Bologna. A prendere il testimone sarà Andrea Longanesi, già Direttore del Presidio Unico dell’Ausl di Bologna e da 3 anni Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste.