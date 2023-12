Nel pomeriggio odierno il Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica alla presenza del Sindaco di Modena e dei vertici delle Forze di polizia e della Polizia Locale.

La riunione ha consentito di fare il punto della situazione circa le misure di prevenzione adottate e in corso di adozione in occasione delle festività, in particolare, allo scopo di assicurare il tranquillo svolgimento delle iniziative programmate ed un sereno soggiorno non solo ai residenti, ma anche ai turisti che presumibilmente affluiranno, soprattutto nel capoluogo.

Tra gli scopi prioritari quelli della prevenzione degli scippi, dei borseggi e della vendita di merce contraffatta.

È stato previsto, pertanto, un rafforzamento e un più mirato indirizzo dell’azione di monitoraggio e vigilanza presso i luoghi maggiormente caratterizzati da un notevole afflusso di persone e circolazione di denaro e merci.

Particolare attenzione sarà dedicata ai luoghi a maggiore vocazione commerciale e turistica e di ritrovo giovanile, ivi comprese le principali vie dello shopping e i centri commerciali.

Controlli saranno attuati anche nei pressi dei luoghi di culto dove si svolgeranno le tradizionali cerimonie religiose.

Tenuto conto della attuale situazione di crisi internazionale, sarà, infine, implementato il dispositivo di vigilanza degli obiettivi sensibili.

Sono stati, altresì, concordati gli interventi di safety e security in occasione degli eventi con particolare afflusso di pubblico che sono in programma nel periodo natalizio e in occasione della notte di San Silvestro.

Per tali manifestazioni sono stati previsti specifici dispositivi di sicurezza e di controllo finalizzati a impedire il compimento di atti contrari alla legalità, ivi compresa l’accensione di articoli pirotecnici non consentiti.

Tali misure saranno garantite con l’impiego di tutte le risorse disponibili in un rapporto di stretta sinergia tra le diverse componenti istituzionali comprese le Polizie municipali impegnate anche con riguardo ai controlli sugli accessi e sulla viabilità.