Lunedì 18 dicembre Caterina Caselli è la protagonista della puntata di “A Spasso Con Te”, la rubrica di Fiamma Satta all’interno di “Geo”, il programma pomeridiano di Rai Cultura condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda su Rai3 dalle 16.10.

La Signora della musica italiana spinge la sedia a rotelle di Fiamma in una passeggiata a Sassuolo, il suo paese d’origine. Tra la casa natale, la piccola cappella di famiglia, il Dosìle e piazza Garibaldi ricorda la sua infanzia e gli incontri decisivi della sua lunga carriera: il maestro di canto Callegari, Maurizio Vandelli dell’Equipe 84 che la convinse ad andare a Roma, Stanislao Sugar, divenuto poi suo suocero, che sentendola cantare al Piper comprese il suo talento.

E poi Piero Sugar, sposato nel 1970, la nascita di Filippo, i grandi successi prima da cantante poi da produttrice discografica e talent scout.

La passeggiata si chiude nel Palazzo Ducale della città ricordando i tanti artisti scoperti negli anni, fra cui Pierangelo Bertoli, Andrea Bocelli, Elisa, Malika Ayane, Negramaro, Madame, Sangiovanni e tanti altri.

In “A Spasso Con Te” la giornalista e scrittrice Fiamma Satta ha chiesto ad alcune personalità del mondo della cultura e dello spettacolo di essere accompagnata in luoghi a loro cari raccontandoli e raccontandosi, per una chiacchierata a tutto tondo sul paesaggio, sull’arte e sulla vita.

“A Spasso Con Te” è il racconto della disabilità fatto con il sorriso, senza pietismi né eroismi.