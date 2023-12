Saranno supereroi e supereroine tra cui Capitan Marvel, Wonder Woman, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk a rendere indimenticabile la mattinata di sabato 16 Dicembre, a partire dalle ore 10:30, per i piccoli pazienti dei reparti del Policlinico di Sant’Orsola. I loro Supereroi preferiti, infatti, faranno loro una visita a sorpresa, scendendo dal tetto del Policlinico dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia.

A travestirsi per regalare una giornata di svago ai bambini ricoverati saranno i volontari dell’Associazione senza fini di lucro SEA “SuperEroiAcrobatici ODV ETS”, fondata da Anna Marras. «Quello che desideriamo trasmettere con forza è un messaggio di incoraggiamento e di speranza ai bambini e alle loro famiglie» racconta Anna «Vogliamo che sentano nascere dentro di loro quella forza che hanno i loro supereroi preferiti, che si sentano invincibili proprio nel momento più difficile della loro vita. Per ogni bambino che incontriamo, che salutiamo dalla finestra o che abbracciamo in reparto, il messaggio che condividiamo è uno solo: “Tu sei un supereroe! Non mollare!”» A questo scopo Anna Marras, che spesso è protagonista delle calate dei Super Eroi SEA, vestendo i panni di Capitan Marvel, accoglie sempre con gioia gli inviti che arrivano all’associazione da tutti gli ospedali italiani. «Siamo felicissimi di collaborare con il Policlinico di Sant’Orsola per portare ai piccoli pazienti una giornata di sorrisi» ha dichiarato Marras «Il progetto dei SuperEroiAcrobatici nasce proprio per questa ragione, perché per noi non c’è niente di più bello al mondo del sorriso di un bambino». Quest’anno la calata coinvolgerà i bambini di tutti i reparti pediatrici del padiglione 13, l’evento è stato organizzato con la collaborazione delle Associazioni CuccioLo, Ageop Ricerca, Amaci, Pollicino, BimboTu, FANEP, Fondazione Ronald McDonald, Biblios.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del Bologna Basket 2016 nelle persone del presidente Rossano Guerri, del capitano Luca Fontecchio e del playmaker della squadra, Lorenzo Guerri. In particolare il BB2016 porterà dei doni da regalare ai bambini del padiglione 13 (Pediatria).