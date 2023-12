Solidarietà, cooperazione, musica e tradizione nel doppio appuntamento di martedì 19 dicembre a Castenaso, nell’ambito del ricco programma di eventi natalizi 2023:

Alle 17:30, in biblioteca comunale Casa Bondi (via XXI ottobre 7/2), la presentazione del libro Africa. Andata e ritorno a cura di Medici con l’Africa Cuamm (Laterza, 2023), sarà l’occasione per conoscere la storia, il lavoro, il grande impegno di una delle nostre più brillanti e mai discusse Organizzazioni non governative; attiva dal 1950 in molti paesi africani, si occupa principalmente di formare operatori sanitari e si batte per il diritto fondamentale alla salute e all’accesso ai servizi sanitari per tutti, non escludendo, anzi privilegiando i più poveri. Ospiti d’eccezione Dante Carraro, Direttore di Medici con l’Africa Cuamm e Antonia Di Battista, specializzanda in pediatria UNIBO e JPO a Beira in Mozambico. Modera Pier Francesco Prata, Vicesindaco e Assessore alla Cultura.

Alle 21,00 nella Chiesa San Giovanni Battista (Via Tosarelli 71) Una stella nel ciel, concerto di Natale, a cura del coro Stelutis di Bologna, diretto da Silvia Vacchi e con la partecipazione, in apertura, dell’Orchestra Stabile Stelutis, piccolo gruppo di strumentisti diretti dal Maestro Paolo Ingrosso. Una ricca selezione di canti popolari tratti dalla ricerca del maestro Giorgio Vacchi, registrati e trascritti dalla viva voce di tanti anziani informatori dell’appennino e delle nostre campagne; ballate dedicate al Natale, alla vita dei santi, inni mariani. Ai canti più genuinamente popolari si aggiungono brani d’autore, accuratamente scelti tra quelli più radicati nella memoria della gente di montagna e campagna che ha costituito la memoria collettiva alla base di questa proposta musicale.

Il concerto sarà preceduto dal saluto e dagli auguri dell’Amministrazione comunale, dei parroci di Castenaso, don Giancarlo Leonardi e don Francesco Vecchi, e dell’ospite speciale don Dante Carraro.

Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Info e programma dettagliato su: www.comune.castenaso.bo.it