La scorsa notte i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia sono intervenuti in paese, in un’abitazione al cui interno il richiedente, in preda alla disperazione, denunciava ai militari di essere stato aggredito per l’ennesima volta dal figlio al rifiuto di consegna di denaro, il più delle volte destinato al procacciamento di stupefacenti per uso personale. Il malcapitato descriveva uno scenario in cui anche la moglie, madre dell’aggressore, per mesi aveva patito il medesimo trattamento per analoghi motivi.

Durante l’intervento, e alla presenza dei militari, il giovane tentava ancora – questa volta senza esito – di aggredire la madre. Così, raccolti gli elementi di prova, i Carabinieri dichiaravano in arresto l’interessato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: il genitore infatti, dopo l’ultima aggressione, era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale di Modena per gli esiti della violenza appena patita. L’indagato è stato tradotto al carcere di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.