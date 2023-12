Giovedì 21 dicembre alle 21:00 al Teatro di Marzabotto si svolgerà “Al verde… spettacolo low cost per un futuro migliore” organizzato da dieci ragazzi di Fridays for Future Appennino Bolognese per sensibilizzare i più giovani a mobilitarsi per salvare il pianeta.

I dieci ragazzi, tutti della vallata del Reno e di età compresa tra i 15 e i 18 anni, dopo avere partecipato a incontri formativi sul cambiamento climatico organizzati da Sara Gentilini di Fridays for Future Appennino Bolognese, hanno deciso di proporre uno spettacolo teatrale, pur non essendo attori. Anziché andare in piazza a manifestare – attività abitualmente promossa dal movimento ispirato da Greta Thunberg – si sono messi in gioco per stimolare i propri coetanei ma anche i genitori e gli insegnanti. E’ uno spettacolo teatrale che vuole diventare la voce del malessere che i più giovani vivono sul cambiamento climatico: un’occasione per fare lezione agli adulti.

L’evento è promosso dall’Associazione Al di là del fiume, che ha aiutato i ragazzi nel reperimento di un contributo di Volabo, il centro servizi per il volontariato della Città Metropolitana di Bologna. Il desiderio degli organizzatori sarebbe quello di portare lo spettacolo nelle scuole del territorio, essendo il messaggio rivolto principalmente agli studenti e agli insegnanti.

L’ingresso è a offerta libera.