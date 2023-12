Continuano i casi di automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza: altri due conducenti, negli ultimi giorni, sono stati sanzionati dalla Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine, in due distinti episodi.

Nel primo, una pattuglia intervenuta su un sinistro stradale è stata subito insospettita dalle condizioni di chi conduceva uno dei veicoli coinvolti: l’abuso di sostanze alcooliche è stato poi certificato dalla prova dell’etilometro, che ha registrato un valore di alcool nel sangue doppio del limite consentito dalla legge.

Il secondo episodio invece è avvenuto durante i periodici controlli in Centro storico: gli agenti hanno fermato un autoveicolo il cui conducente teneva una condotta di guida anomala. Anche qui, l’alcool test ha confermato un tasso alcolemico quadruplo del massimo previsto dalla normativa.

Per entrambi gli automobilisti le stesse conseguenze: ritirata la patente e sequestrato l’autoveicolo, oltre al deferimento alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza.