Oltre mille euro di sanzioni e il veicolo sequestrato al fine della confisca: è successo a un automobilista fermato dalla Polizia Locale dell’Unione durante un normale controllo stradale.

L’uomo non aveva una patente di guida valida in Italia, precisamente non aveva convertito la propria, extra europea, come previsto dalla legge; inoltre il veicolo risultava privo di polizza e con collaudo scaduto.

Da qui le sanzioni da parte degli agenti, e la sospensione del mezzo dalla circolazione.