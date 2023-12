Anche quest’anno la piazza Ciro Menotti di Fiorano, si è colorata e animata per Natale! Domenica 17 dicembre sono arrivati in piazza i Babbi Natale e gli Elfi di Natale Freepower, l’evento organizzato dagli educatori e dai volontari del GET Babele in collaborazione con l’Amministrazione comunale e i volontari delle parrocchie di Fiorano e Spezzano.

È stato un pomeriggio che ha coinvolto una ottantina tra ragazzi e ragazze, bambini e bambine e che ha portato a stare insieme tante famiglie. Moltissimi i giochi organizzati, alcuni già conosciuti ma anche tante novità che hanno impegnato, fatto correre e divertito grandi e piccoli.

Al termine del pomeriggio tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio di partecipazione e i dieci che hanno raccolto più timbri nei diversi giochi, sono stati premiati dall’assessore Busani con diversi regali.

Anche il Sindaco Francesco Tosi e l’assessore Morena Silingardi presenti in piazza, si sono uniti al momento di festa finale e hanno ringraziato gli educatori e i volontari per il bello, divertente e importante impegno per la propria comunità.