Dalla mattinata di oggi la Questura di Bologna sta coordinando un’operazione di sgombero, realizzata unitamente ad altre forze di Polizia – tra cui i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale – dell’area demaniale Prati di Caprara, unitamente alla società del Ministero dell’Economia e delle Finanze “INVIMIT” che ha in gestione l’area e che ha messo a disposizione materiali e mezzi per procedere all’operazione.

Tale area è da decenni in stato di abbandono e, allo stato attuale, vi sono una quarantina di baracche di nomadi e di persone senza fissa dimora, costruite in legno e materiali di fortuna. La stessa, offre ricovero solitamente ad una settantina di persone, tuttavia, nel corso delle operazioni, ne sono state rintracciate solo cinque.

La zona, inoltre, versa in uno stato di degrado in quanto sono presenti numerosi accumuli di rifiuti, in particolare plastica, legno, masserizie varie, carrelli del supermercato abbandonati, materassi, mobili.

Le attività proseguiranno nel corso dell’intera giornata.