Anche quest’anno sta ormai volgendo al termine pieno di incognite e difficoltà: un altro anno caratterizzato da momenti difficili, quindi, ma che ha trovato in noi persone forti e capaci di reagire alle avversità, anche a quelle più imprevedibili, con la caparbietà e la determinazione che tutti ci riconoscono e che certamente sapranno traghettarci verso un futuro più roseo.

L’ottimismo che ha sempre caratterizzato ognuno di noi deve, ancora una volta, prevalere ed è per questo che non abbiamo voluto rinunciare a ciò che ormai da anni caratterizza il Natale a Sassuolo: il Villaggio di Babbo Natale, quest’anno con la doverosa aggiunta del Presepe, e le luci che, sebbene in maniera diversa dal solito, contribuiscono a rallegrarci ed a farci assorbire quello spirito natalizio a cui, assolutamente, non vogliamo rinunciare.

Abbiamo, anche quest’anno, deciso di accompagnare il periodo natalizio dei sassolesi con eventi, appuntamenti, iniziative piccole e grandi ma soprattutto capaci di calamitare l’interesse dei più piccoli e delle loro famiglie. Dagli eventi al piano asfalti, dal piano neve alle potature, dai prossimi grandi progetti come la demolizione del palazzaccio di via Circonvallazione 189, la nuova sede della Polizia Locale nell’ex area occupata, un tempo, da un altro monumento al degrado ed alla criminalità, in via San Pietro 6.

Poi la nuova scuola alle Vittorino Da Feltre, fino a piccoli ma significativi interventi nei cimiteri, nelle scuole, nei quartieri. Quello che ci aspetta è un 2024 pieno di investimenti, lavoro e responsabilità ma sempre e comunque con un unico obiettivo: il bene di Sassuolo.

La nostra attività amministrativa non si è mai fermata ma, al contrario, ha sempre cercato di alzare l’asticella portando a casa interventi concreti, senza badare a critiche e polemiche ma tenendo la barra dritta sull’obiettivo finale.

Voglio approfittare di queste righe per portare a tutta Sassuolo ed alla redazione di Sassuolo2000 i miei personalissimi auguri di Buon Natale e di un 2024 più tranquillo, sereno e felice.

Buon Natale a tutti

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani