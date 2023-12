Alla vigilia di Natale è uscito durante il tradizionale cenone e non è rientrato a casa. I genitori, preoccupati, hanno chiamato i Carabinieri per cercare aiuto. Così che è stato immediatamente attuato lo specifico piano provinciale, con coinvolgimento di tutti

gli enti preposti alle operazioni di ricerca di un minore, che hanno impegnato uomini e mezzi che, nei momenti in cui tutti festeggiavano, cercavano le tracce di un 15enne improvvisamente scomparso.

Dopo una notte di ricerche anche presso le case di amici e conoscenti, il ragazzo è stato trovato alle 8:30 della mattina da una pattuglia della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, in buone condizioni di salute, all’interno di un parco di centro abitato della provincia modenese.

I militari, dopo alcuni accertamenti di rito, hanno riaffidato il minore ai genitori.