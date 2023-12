Avis Comunale di Modena chiude l’anno con una donazione di 1.000 euro a favore di ASEOP, l’associazione a sostegno dell’ematologia oncologica pediatrica di Modena. Il contributo corrisponde al valore di 54 onorificenze (medaglie e distintivi) a cui altrettanti avisini benemeriti hanno rinunciato, su proposta del direttivo comunale Avis, per destinarli ad un’associazione di volontariato.

Nel consegnare la donazione ad ASEOP, il presidente della sezione modenese di Avis Antonio Ragazzi ha sottolineato la vicinanza tra soggetti del mondo associativo che collaborano a favore della collettività. Al di là della cifra raggiunta, è stato significativo riscontrare nella famiglia dei donatori una grande sensibilità a questa proposta, a cui si spera aderiranno sempre più soci benemeriti anche nei prossimi appuntamenti con la consegna delle onorificenze. Da parte di ASEOP il presidente Erio Bagni ha dichiarato che il contributo dei donatori andrà a sostegno della seconda Casa di Fausta, il progetto per una nuova struttura di ospitalità e assistenza per i piccoli pazienti oncologici e le loro famiglie. La prima Casa di Fausta di via Campi, inaugurata nel 2016, ha ospitato ad oggi più di cinquecento pazienti e le richieste di accoglienza sono continue da ogni parte d’Italia.