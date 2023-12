Cambio al vertice di IIPLE-Istituto Professionale Edile di Bologna. Si chiude dopo sei anni la presidenza dell’imprenditore edile Mauro Vignoli.

IIPLE-Istituto Professionale Edile di Bologna ringrazia il Presidente uscente per il lavoro svolto in questi sei anni, caratterizzato da presenza, impegno ed entusiasmo nel perseguire i valori che contraddistinguono la scuola e accrescono la qualità del mestiere edile, un fiore all’occhiello del nostro territorio metropolitano.

Al vertice ora la prima donna Presidente della storia di IIPLE, espressione dell’intera componente datoriale dell’ente in quanto votata dalle Associazioni di Categoria che, insieme alla componente sindacale, ne costituiscono la proprietà. Si tratta dell’imprenditrice edile Cristina Dallacasa, bolognese, alla guida dell’impresa di costruzioni di famiglia e da sempre coinvolta nelle varie realtà associative del territorio.

Già all’interno del collegio sindacale della scuola edile, membro del Centro Studi Ance Nazionale e nel consiglio direttivo Aidda, associazione che sostiene l’imprenditoria femminile, titolare dell’azienda edile Costruzioni E. Dallacasa, moglie e madre, la neo Presidente IIPLE crede fermamente nel vivere l’associazionismo e nel fare rete sul territorio con gli altri imprenditori, mossa da una forte e particolare passione per il suo lavoro.

«Sono contenta della nomina alla presidenza di IIPLE. Ho sempre cercato di andare oltre i numeri del bilancio e, vivendo quotidianamente il problema della ricerca del personale qualificato e rilevando nel mondo edile l’incoerenza tra una buona formazione e le esigenze delle imprese, ciò ha rappresentato uno spunto perché mi venisse offerto questo ruolo. Credo tantissimo nella formazione: il nostro settore, infatti, ha subito la fuoriuscita di molti operatori durante la grave crisi trascorsa, mentre non c’è consuetudine da parte dei ragazzi ad affacciarsi al mondo edile. C’è quindi necessità di nuove leve adeguatamente formate». Queste le prime dichiarazioni della neo Presidente IIPLE Cristina Dallacasa, che prosegue: «Un po’ di tensione c’è: IIPLE è una scuola molto importante. Un conto è parlare di formazione e un conto è esserci attivamente “dentro”. Io spero di poter dare il mio contributo alla scuola in termini strategici, con un duplice obiettivo: interpretare al meglio le istanze delle diverse anime componenti la compagine societaria ma soprattutto formare nuove leve che, con la loro competenza, possano rispondere coerentemente alle esigenze delle imprese del territorio. Far sì quindi che le maestranze trovino lavoro e le imprese risorse adeguate».

******

IIPLE è un ente bilaterale di formazione che opera sul territorio della Città Metropolitana di Bologna dal 1947. In prima linea nella formazione, nell’informazione e nella sicurezza e prevenzione del rischio di infortuni sul lavoro, IIPLE è da sempre al passo con i tempi e i cambiamenti del mondo edile, con particolare attenzione alle tematiche più attuali. IIPLE garantisce costantemente un’ampia gamma di seminari e corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai giovani e ai professionisti del settore, perseguendo i valori di competenza professionale e sicurezza sul lavoro.