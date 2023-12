Incendio in un appartamento ieri pomeriggio in via Alighieri a Castello di Serravalle in Valsamoggia. Per cause in corso di accertamento da parte del nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco, intervenuti con cinque squadre una delle quali dal distaccamento di Vignola, le fiamme hanno interessato un’abitazione al primo piano di una palazzina di tre, al civico 29.

Sei complessivamente le persone evacuate ma che hanno già fatto rientro nei loro alloggi. L’inquilino dell’appartamento oggetto dell’incendio, è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i carabinieri.