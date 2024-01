La notte di San Silvestro, caratterizzata dal rogo del Vecchione in piazza Maggiore e da altri eventi e cerimonie, ha visto un notevole afflusso di persone. Il dispositivo di prevenzione e sicurezza organizzato dalla Questura di Bologna ha funzionato, permettendo alla Città di festeggiare l’avvento del nuovo anno in sicurezza e tranquillità.

In particolare, in ordine alla zona di Piazza Maggiore – dove era previsto un numero massimo di 8.000 persone in contemporanea – l’intrattenimento musicale ed il rogo di mezzanotte si sono svolti regolarmente: la cittadinanza ha raccolto l’invito del Questore a sottoporsi con pazienza ai controlli presso i varchi di sicurezza, presidiati dagli agenti delle Forze di Polizia, i quali hanno coadiuvato il personale incaricato del controllo degli accessi. Ivi sono stati requisiti soltanto piccoli botti di libera vendita, qualche bottiglia di spumante ed altri piccoli oggetti di cui era vietato l’ingresso.

Nessun petardo o altro botto è stato esploso all’interno dell’area, a testimonianza sia dell’egregio lavoro svolto da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nei servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubblica, sia della collaborazione della cittadinanza e di quanti sono giunti da fuori a festeggiare a Bologna.

Il bilancio dei servizi interforze svolti da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118 e dal servizio d’ordine predisposto dagli Organizzatori è indubbiamente positivo: la cornice di sicurezza, attentatamene pensata e programmata in modo da contemperare le esigenze collegate allo svago con quelle di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha trovato riscontro positivo in quanto nessun incidente si è svolto nell’area della manifestazione.

I pochi eventi negativi che si sono verificati (un’aggressione ad un cittadino straniero e il ferimento di una ragazza ad un piede, fortunatamente di modesta gravità) si sono verificati fuori dall’area di controllo, ma hanno comunque trovato pronta risposta in rapidi interventi sia delle Volanti sia del personale sanitario presente in piazza.

L’attività ha dato riscontro di un’ottima sinergia tra le Forze di Polizia, l’Amministrazione Comunale, le altre Istituzioni coinvolte e l’Organizzazione dell’Evento.

Il Questore ringrazia «quanti con sacrificio e professionalità hanno garantito lo svolgimento di un evento di festa in una cornice di sicurezza e serenità», rimarcando quanto sia necessario un approccio sinergico nella gestione di eventi complessi. «Un ringraziamento va anche ai cittadini bolognesi e ai tanti turisti presenti che hanno mostrato, nella fase dei controlli e dell’accesso alla piazza, un positivo spirito di collaborazione».