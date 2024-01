Nel segno della solidarietà, venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 18 al Teatro Duse di Bologna va in scena ‘La spada nella roccia – il Musical rock’, family show firmato Fantateatro, scritto e diretto da Sandra Bertuzzi, il cui incasso sarà devoluto alla Casa dei Risvegli ‘Luca De Nigris’ di Bologna.

Lo spettacolo, adatto dai 4 anni in su, racconta in modo dinamico, comico ed emozionante, le storie dei personaggi più celebri e amati del ciclo bretone come Mago Merlino, Fata Morgana e Artù. In scena, quindi, le doti e le virtù dei cavalieri: fedeltà, giustizia e bontà, per una trama in cui l’emozione della leggenda si mescola al coinvolgimento irresistibile della musica rock. Le musiche sono composte da Piero Monterisi e Emanuele Brignola. Lo spettacolo si arricchisce anche di esilaranti pupazzi e incantevoli videoproiezioni creati da Federico Zuntini.

La vicenda è nota: in Britannia re Uther Pendragon muore senza lasciare eredi al trono, il suo unico figlio Artù è, infatti, troppo piccolo per governare. Così, Mago Merlino, il più grande mago di tutti i tempi, nasconde il bambino affidandolo alle cure del buon re Ector, e per placare il caos scoppiato a seguito della morte del sovrano fa comparire a Londra una misteriosa spada che solo il nuovo re sarà in grado di estrarre dalla roccia.

Come da tradizione, la Befana sarà presente in teatro per riempire le calze di tutti i bambini con caramelle e dolciumi.

Posto unico: intero: 24 euro, under 18: 19 euro

BIGLIETTERIA Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it | Vivaticket