Irregolarmente nuvoloso al mattino per nubi basse, con precipitazioni residue sul crinale appenninico centro-occidentale. Nel pomeriggio ampi spazi di sereno. Foschie dopo il tramonto che potranno divenire locali nebbie, in particolare nelle pianure a ridosso del Po.

Temperature minime in aumento, comprese fra i 5 gradi della pianura occidentale e i 9/10 gradi della costa romagnola. Massime quasi stazionarie o in lieve aumento fra 9 e 15 gradi. Venti deboli variabili in pianura, deboli-moderati sud-occidentali con rinforzi e raffiche sui rilievi. Mare poco mosso.