Appuntamento conclusivo per ‘Insieme si cresce’: il corso formativo iniziato lo scorso gennaio, a servizio dello sport e della formazione, arriva all’epilogo con il dott. Roberto Ghiretti, presidente di SG Plus, che parlerà del tema: “Generazione Z e Drop Out sportivo: prospettive post Covid”, insieme all’assessore allo sport Valeria Amarossi.

L’incontro si svolgerà il 9 gennaio alle 21 presso la Sala Espositiva Gino Strada. “In molti – spiega l’assessore Amarossi – dicono che i giovani siano più propensi alle nuove tecnologie rispetto all’attività sportiva: un dato impreciso che cercheremo di chiarire grazie alle competenze del Dott Ghiretti. Perché lo sport è cambiato e noi proveremo a spiegare in che modo”.