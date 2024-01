Reggio Emilia festeggia, il 7 gennaio 2024, la Giornata nazionale della Bandiera e il 227° anniversario della nascita del Primo Tricolore con il saluto video di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo.

Alla celebrazione interverrà, per la lectio magistralis al teatro Municipale ‘Valli’, anche il Ezio Mauro, giornalista, editorialista ed ex direttore di Repubblica.

Il programma della festa annuale del Tricolore – che celebra la nascita del vessillo avvenuta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797 – prevede, subito dopo la sonata a distesa della Campana civica – alle ore 10 in piazza Prampolini la cerimonia di apertura delle Celebrazioni alla presenza del sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e delle autorità civili e militari. Sono previsti gli Onori militari alle autorità, l’Alzabandiera e l’esecuzione dell’Inno nazionale.

Alle ore 10.45, in Sala del Tricolore (ingresso a invito), intervento di saluto del sindaco Luca Vecchi e consegna della Costituzione italiana a delegazioni di Associazioni interculturali aderenti alla Fondazione Mondinsieme e ad alcune scuole reggiane.

Alle ore 11.15, al Teatro Municipale Romolo Valli (ingresso a invito), il saluto di Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, e dialogo tra i sindaci di Reggio Emilia Luca Vecchi, di Bologna Matteo Lepore e di Genova Marco Bucci.

Seguirà la lectio magistralis di Ezio Mauro, giornalista, editorialista ed ex direttore di Repubblica.

Al termine dell’incontro al teatro Municipale, l’esibizione della Banda musicale della Guardia di Finanza.

ALTRE INIZIATIVE – In occasione della festa del Tricolore a Reggio Emilia, la banda musicale della Guardia di Finanza si esibirà per le vie del centro storico già il 6 gennaio, con partenza alle ore 16.30 da piazza Prampolini.

Il 7 gennaio, il Museo del Tricolore (piazza Casotti, 1) sarà aperto con orario continuato dalle ore 11.30 alle ore 19. Alle 11.30 e alle 15.30 (in questo caso promossa dal Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore – Commissione permanente “Onore al Tricolore” – Distretto 108 Tb) è possibile partecipare a visite guidate.

Alle ore 16, allo stesso Museo del Tricolore: Un mondo di bandiere, laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Info e prenotazioni 0522 456816.

Nel pomeriggio del 7 gennaio dalle ore 17 in Sala del Tricolore, il concerto “Quartetti per il Tricolore”. Esibizione di un quartetto d’archi e di un quartetto di clarinetti, promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore (Distretto Lions 108Tb) in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti Peri – Merulo. Infine alle ore 18 all’interno della Biblioteca Panizzi, Sala Reggio, via Farini, 3, Il Tricolore dal Risorgimento alla Repubblica storia di un museo reggiano. Presentazione dell’articolo di Mirco Carrattieri sulla storia del museo del Tricolore

Il 13 gennaio alle ore 10.30 nell’Aula Magna Pietro Manodori dell’Università di Modena e Reggio Emilia, viale Allegri, 9 si terà il convegno ‘Meuccio Ruini: un padre costituente’, promosso da Rotary Club Reggio Emilia.