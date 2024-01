Poco dopo le 14 i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Gova di Villaminozzo in via Sorba per l’incendio della porzione di un tetto a causa della canna fumaria. Al momento dell’incendio in casa non vi era nessuno. L’abitazione è stata dichiarata non agibile. Nessun ferito. Sul posto anche i Carabinieri di Villaminozzo.