I Vigili del fuoco di Modena hanno celebrato la giornata dell’Epifania con due momenti durante la giornata di oggi che hanno visto protagonisti i bambini.

In mattina una delegazione del Comando ha portato album da colorare e pennarelli ai degenti del reparto di Pediatria del Policlinico di Modena, con un piccolo camioncino rosso, un giocoliere e gli immancabili amici Befana e Babbo Natale.

La Befana è poi arrivata al Comando nel pomeriggio per incontrare i piccoli dei Vigili del Fuoco in un momento di aggregazione, tra automezzi, caramelle e l’immancabile Pompieropoli organizzata dall’associazione nazionale Vigili del fuoco in quiescenza.