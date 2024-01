La Polizia Locale ha sanzionato per cinquemila euro una persona che guidava senza patente: ne era sprovvista perché minorenne.

L’episodio è avvenuto durante un normale controllo stradale: gli agenti hanno fermato un veicolo con a bordo due persone, e alla consueta richiesta di documenti il conducente è risultato …nell’impossibilità di avere il permesso di guida, in quanto non ancora diciottenne.

Una sanzione è andata anche al proprietario dell’automobile, per « incauto affidamento », cioè per aver dato il proprio veicolo a chi non poteva condurlo.

Riaffidati ai genitori sia il giovanissimo conducente sia l’altra persona che viaggiava con lui, in quanto a sua volta minorenne.