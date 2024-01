Incidente stradale mortale oggi intorno alle 14:00 all’incrocio tra via Veneto e la SP569-via Claudia a Savignano sul Panaro. Nel violento scontro tra due autovetture ha perso la vita una donna di 52 anni: nonostante i soccorsi con l’intervento del personale del 118 e dei Vigili del fuoco, per lei non c’è stato nulla da fare. Praticamente illeso il conducente dell’altra auto, un giovane 20enne. Sul posto la Polizia Locale Terre di Castelli.