Nella giornata di ieri, 8 gennaio, è iniziato in zona Bolognina un’attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Questura di Bologna, per il contrasto alle attività illecite ed in particolare allo spaccio di sostanza stupefacente. L’attività è stata disposta a seguito di verifiche e riscontri, anche basati sulle segnalazioni dei residenti nonché dell’analisi dell’Amministrazione Comunale.

Il lavoro vede impegnati, in stretta sinergia, numerosi equipaggi delle varie articolazioni della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, il Reparto Mobile, le unità Cinofile ed il personale della Polizia Amministrativa e di Sicurezza nonché equipaggi della Polizia Locale.

Dai risultati della prima giornata emerge l’identificazione di oltre 200 persone e il sequestro di alcune dosi di stupefacente trovate dalle unità cinofile occultate sotto dei cespugli. Sono stati controllati cinque esercizi commerciali e per uno di questi sono in corso le attività finalizzate alla sospensione delle licenze.

Durante i posti di controllo sono stati sottoposti ad accertamento 51 veicoli e riscontrate due violazioni al Codice della Strada. Infine, sono stati accompagnati in Questura alcuni soggetti per identificazione e per due di essi si sta organizzando l’accompagnamento verso i C.P.R. al fine della successiva espulsione dal territorio nazionale.

I mirati servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’estensione dei controlli anche su edifici ed eventuali stabili abbandonati.

Così il Capo di Gabinetto con delega alla sicurezza integrata Matilde Madrid:

“Un ringraziamento al Questore per il coordinamento delle attività in Bolognina in cui le forze dell’ordine sono impegnate da ieri, attività a cui come Comune di Bologna stiamo collaborando con la nostra Polizia locale e tramite un confronto costante con la Prefettura e la Questura. È una risposta ferma alle richieste di mantenere alta l’attenzione su quella zona che come Comune abbiamo avanzato. Proseguiremo così finché il diritto alla sicurezza dei cittadini della Bolognina non sarà garantito”.

Anche Confesercenti Bologna plaude alla vasta operazione di controllo del territorio e di sicurezza messa in atto dalla Questura di Bologna stamattina, 9 gennaio 2024, nel Quartiere Bolognina, alle spalle della stazione centrale di Bologna.

Un intervento attesissimo dalla popolazione e dagli operatori economici che chiedono una presenza costante delle Forze dell’Ordine in modo da assicurare un controllo preventivo degli atti criminosi sul territorio.

Non si contano gli episodi di microcriminalità perpetrati nelle strade, nelle piazze e, persino, negli androni delle palazzine negli ultimi mesi.

E, puntualmente, segnalati dai residenti del quartiere e da quanti vivono e lavorano in questo popolare quartiere, stanchi del degrado, dei continui soprusi e degli attacchi alla propria incolumità.

Solo di recente alcuni operatori del commercio, soci Confesercenti e attivi in Bolognina con il proprio negozio, sono stati vittima di aggressioni.

E solo per aver preteso il rispetto delle regole minime di convivenza civile.

Confesercenti Bologna sarà sempre al fianco delle Forze dell’Ordine nel contrasto alla microcriminalità e a quanti con atti e comportamenti minano la sicurezza delle imprese e delle famiglie che operano e vivono in Bolognina.