La ceramica made in Italy sarà presente a Maison&Objet – il salone internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione e dell’interior, in programma a Parigi dal 18 al 22 gennaio 2024 -, con 28 marchi aziendali di aziende associate, per incontrare progettisti della decorazione, dell’interior design e del contract internazionale. L’iniziativa promossa da Confindustria Ceramica – l’associazione che riunisce i produttori industriali di ceramica italiana – e organizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con Edi.Cer. sarà una prestigiosa occasione d’incontro fra il settore della superficie ceramica italiana e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design.

All’interno del Padiglione 7 “PROJECTS” della fiera, su una superficie complessiva di oltre 400 mq, uno stand collettivo distribuito su tre aree (A134-A156 e B140-B173) firmati Ceramics of Italy / ICE ospitano le aziende Artistica 3, Casalgrande Padana, CE.SI. Ceramica di Sirone, Ceramica Mediterranea, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Atlas Concorde, Ceramiche Keope, Ceramiche Marca Corona, Ceramiche Refin, Ceramiche Settecento, Cooperativa Ceramica d’Imola, Edimax Astor Ceramiche, Emilgroup, Fap Ceramiche, Il Ferrone Cotto Impruneta, Franco Pecchioli Ceramica Firenze, Gigacer, Gruppo Bardelli, Gruppo Cerdisa Ricchetti, Keradom, Lafaenza, Litokol, M.I.P.A., Mirage Granito Ceramico, Nuovocorso, Lea Ceramiche, Petracer’s, Simas.

Le tre aree contengono al loro interno anche un punto informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo, oltre agli aspetti di sostenibilità che la distinguono.

L’ultima edizione di Maison&Objet Paris, tenutasi a gennaio 2023, registrò 2.337 espositori, il 57% dei quali di provenienza internazionale, e 67mila presenze, di cui il 44% estere da 144 paesi. Numerosi anche gli operatori dei Media, risultati essere 1.193 tra giornalisti e bloggers.