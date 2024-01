È la motivazione a scuola il tema che apre la nuova edizione di Leggere&Crescere, proposta dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con biblioteca e associazione Lumen. La rassegna, proposta agli adulti per affrontare aspetti fondamentali che riguardano da vicino bambini e ragazzi, inizia martedì 16 gennaio alle 18.30 con “Motivazione a scuola: riflessioni teoriche e implicazioni per la pratica educativa”, un appuntamento curato da Consuelo Mameli dell’Università di Bologna. L’ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Tutti i bambini e tutti gli adolescenti vanno a scuola, ma non tutti ci vanno volentieri, la scarsa motivazione scolastica è una delle principali ragioni alla base dell’insuccesso educativo. Ma che cos’è la “motivazione”? Quali sono i pilastri che la sorreggono? E come fare per favorirla? A partire da queste domande, l’incontro approfondisce il tema della motivazione a scuola focalizzandosi in particolare sui bisogni psicologici fondamentali degli studenti (autonomia, competenza, relazione, e giustizia) e proponendo qualche spunto pratico per il loro soddisfacimento. Consuelo Mameli è professoressa associata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università di Bologna e autrice di diverse pubblicazioni italiane e internazionali.

Quello del 16 gennaio è il primo dei tre appuntamenti che si terranno al Bla dedicati a genitori, insegnanti, educatori e appassionati. Gli incontri, fruibili anche singolarmente, sono un modo per trovare nuovi stimoli e incontrare molteplici mondi, per crescere e aiutare a crescere. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, ad eccezione del workshop del 24 febbraio (solo su prenotazione). Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it.