Cambio al vertice per quanto riguarda la sede Lapam Confartigianato di Modena 3. Stefano Gelmuzzi, precedentemente segretario della sede associativa di Serramazzoni, è il nuovo responsabile, prendendo il posto di Davide Brusini che rientra presso la sede centrale Lapam.

«Un’opportunità di crescita, di confronto e un grande stimolo – le prime parole da neo segretario di Gelmuzzi –. Devo ringraziare il mio collega e predecessore Davide per l’ottimo lavoro svolto e il percorso tracciato che sicuramente continuerò a seguire. Modena è una realtà sfidante, fatta di grandi occasioni e di numerosi argomenti da poter affrontare durante il mio cammino lavorativo. Sono convinto che, grazie in primis all’aiuto dei miei colleghi e insieme alle nostre imprese, potremo far crescere l’identità Lapam Confartigianato in un contesto molto forte come quello modenese».