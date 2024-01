Nella tarda serata dell’11 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, durante un servizio perlustrativo svolto nel comune di Pievepelago, hanno proceduto al controllo di un’utilitaria alla guida della quale veniva identificato un 30enne.

L’uomo, sottoposto al controllo con l’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge. I militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente, mentre il 30enne è stato segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per guida in stato di ebbrezza alcolica.