Sabato 13 gennaio all’Auditorium Bertoli di Sassuolo è andata in scena l’anteprima a porte chiuse di “Il figlio migliore” il nuovo spettacolo della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete. “Il figlio migliore” con la regia di Enrico Lombardi, regista assistente Alessandra Crotti con Matteo Carnevali e Andrea Poggi, è uno spettacolo che nasce all’interno del più ampio progetto “Teatro d’integrazione” iniziato nel 2023.

Il progetto “Teatro d’integrazione” è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui gli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, anni 2023-24, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Personae 2023 e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Inoltre vede coinvolti in qualità di partner diverse associazioni ed Amministrazioni Comunali: il Comune di Maranello, il Comune di Sassuolo, Anffas APS, MeteAPerTe, IncontroMano, Librarsi, Social Point gestito dal Consorzio Solidarietà Sociale di Modena (CSS), Educativa Territoriale (ETS) dell’Unione Dei Comuni del Distretto Ceramico (UCDC) e Coop. Sociale Don Bosco & Co.

“Questo progetto nasce dopo l’esperienza di diversi anni di percorsi teatrali svolti in sinergia con associazioni che si occupano di disagio psichico e fisico, con la consapevolezza che il laboratorio teatrale possa avere un’importante funzione sociale e psicologica. Nel nostro modo di fare teatro l’unicità e le differenze di ognuno vengono valorizzate e lo spettacolo, oltre ad agire sul benessere delle persone fragili direttamente coinvolte, diventa occasione di sensibilizzazione per il pubblico e tutta la società ” – spiega Enrico Lombardi ideatore del progetto e direttore di Quinta Parete.

“Teatro d’integrazione” è un progetto che ha come obiettivo promuovere la piena inclusione sociale di persone con fragilità attraverso percorsi teatrali volti ad aumentare la qualità della vita e abbattere le barriere della solitudine e della marginalità. È un percorso di inclusione e di arricchimento personale che si sviluppa in due direzioni: da una parte è previsto un laboratorio teatrale mensile gratuito aperto a tutta la cittadinanza presso l’Auditorium Ferrari a Maranello, un luogo d’incontro tra persone con condizioni differenti dove i partecipanti saranno guidati in un percorso formativo teatrale da professionisti del settore.

Parallelamente verrà prodotta una trilogia di spettacoli teatrali, di cui il primo è proprio “Il figlio migliore”, che vedranno coinvolti diversi attori professionisti insieme ad alcuni attori disabili.

Le produzioni affronteranno vari temi legati al presente e alla società, oltre all’importante lavoro di sensibilizzazione sul tema dell’integrazione, questi spettacoli saranno un’opportunità per i partecipanti di iniziare un percorso di formazione/inserimento lavorativo nel mondo dello spettacolo.

Sono già in programma per la primavera diversi matinée teatrali gratuiti dedicati a circa 40 classi delle Scuole Secondarie di I° e di II° Grado del territorio del Distretto Ceramico.