Il Bilancio di previsione 2024 del Comune di Fiorano Modenese, approvato in Consiglio Comunale a fine dicembre, registra grande attenzione ai servizi sociali e scolastici; basse rette e tariffe dei servizi; riduzione delle imposte per i redditi più bassi; forte riduzione del debito pubblico; recupero dell’evasione come obbligo di equità; investimenti soprattutto per la sicurezza sismica e l’efficientemente energetico.

“Questo Bilancio conferma le principali linee di mandato dell’attuale Amministrazione”, sottolinea il sindaco Francesco Tosi.

La spesa corrente ammonta a quasi 22 milioni di euro: aumenta la voce del sociale e dei servizi socio-educativi, dove i posti al nido d’infanzia diventano 120 in modo da rispondere al crescente numero delle domande e ai bisogni delle famiglie.

La percentuale media di copertura dei costi dei servizi socio-educativi da parte delle rette a carico delle famiglie si ferma al 41%.

Sul fronte delle entrate continua a diminuire il trasferimento dal Governo centrale e cioè il Fondo di Solidarietà Comunale. Nonostante questo a Fiorano Modenese il prelievo fiscale non aumenta, anzi diminuisce per le fasce più deboli. Infatti l’esenzione totale dal pagamento della addizionale comunale Irpef viene estesa fino ai redditi inferiori o pari 15.000 euro, secondo quanto indicato dalle linee di mandato.

Nel 2019 infatti l’esenzione riguardava i redditi fino a 10.000 euro; venne poi portata a 13.000 e col 2024 raggiunge i redditi fino a 15.000 euro.

Il piano degli investimenti prevede per l’anno 2024 opere per oltre 9 milioni di euro, che si aggiungono ai finanziamenti già disponibili nel fondo pluriennale vincolato proveniente dai precedenti bilanci. Tra le maggiori opere, oltre alle nuove scuole e nuova palestra a Spezzano, si registra la progettazione di un nuovo polo funzionale al posto del vecchio magazzino comunale che verrà abbattuto e sostituito da nuova costruzione, strategica sul piano della protezione civile in quanto totalmente antisismica, dove troveranno spazio il magazzino comunale, il deposito dei bus scolastici, l’archivio comunale, la sede della Polizia Locale di Fiorano Modenese, la sede dell’AVS (AVAP)e quella dell’AVIS.

Nel bilancio previsionale poi assume una particolare rilevanza la forte diminuzione dell’indebitamento del Comune, che partendo da un importo di 25 milioni dieci anni fa, scende ora a poco più di 5 milioni, con un debito pro capite dei cittadini fioranesi di gran lunga al di sotto della media dei Comuni della nostra Regione.

Prosegue infine l’impegno nel recupero delle imposte pregresse non pagate, con una previsione di entrata nel 2024 per 1.400.000 euro. Questo recupero aiuterà gli investimenti, oltre a rispondere ad un dovere di equità tra i cittadini.