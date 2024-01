Profetico e spiazzante, a metà fra thriller e storia romantica, acclamato da critica e pubblico a Londra e Broadway, arriva al Teatro Duse di Bologna ‘1984’. Il nuovo adattamento del romanzo di George Orwell, firmato da Duncan MacMillan e Robert Icke per la regia di Giancarlo Nicoletti, sarà in scena dal 19 al 21 gennaio (ore 21, domenica ore 16). Sul palco Violante Placido, Ninni Bruschetta, Woody Neri e altri 6 attori. Sullo sfondo l’imponente scenografia di Alessandro Chiti che si avvale di videoproiezioni, telecamere a circuito chiuso ed effetti speciali, completati dal disegno video di Alessandro Papa, dai costumi di Paola Marchesin e le luci di Giuseppe Filipponio. Le musiche originali sono del duo Oragravity.

Il capolavoro orwelliano, scritto nel 1948 e in cima alle classifiche dei libri più letti di ogni anno, si presta oggi più che mai ad essere una rappresentazione impietosa dei nostri giorni in cui la privacy è un’illusione, la nozione di verità oggettiva è messa continuamente in discussione, potere e servilismo vanno a braccetto e la corruzione è tale da far sembrare inutile ogni forma di ribellione.

