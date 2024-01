La professoressa Patrizia Trentini intratterrà il pubblico sul “vivere nelle città” venerdì 19 gennaio alle 21.00 nella sala del 1° piano al Centro polivalente di Limidi in Via Papotti n. 18.

Patrizia Trentini ne parlerà riferendosi anche a come si sono posti questi problemi Italo Calvino e Don Delillo. Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, luoghi di scambio non soltanto di merci, ma di parole e di ricordi. Città felici e città infelici, luoghi in cui si vive spesso in modo frenetico. Ulteriori considerazioni complementari a quelle della conferenza del 2022, sempre a limidi (mo), di Cristina Muccioli su Civitas

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. Su richiesta, verrà rilasciato a studenti e professori delle scuole superiori un certificato di partecipazione.

L’iniziativa rientra nel programma 2023-2024 predisposto dal Centro Polivalente, col contributo della Fondazione Campori di Soliera, nella considerazione che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

La prossima iniziativa sarà lo spettacolo “Roba da matti: viaggio nella comicità in salsa emiliana” con Elisa Lolli e Marco Sforza che si terrà la sera del 2 febbraio 2024 alle ore 21,00 sempre nella sala del Centro polivalente di Limidi.